Победа России и конец мира: опубликовано предсказание "Белорусской Ванги"

Победа России и конец мира: опубликовано предсказание "Белорусской Ванги"
Кадр видео НТВ
Бабушка уверена, что вся Украина будет освобождена

Белорусская провидица Федора Конюхова, которую в народе прозвали "Белорусской Вангой" за ее способности к целительству и предсказанию будущего, поделилась новым прогнозом. Она утверждает, что многие люди пока находятся в неведении и не понимают, что конец света уже наступил, просто он проходит не так явно, как его принято описывать в кинофильмах. 

По словам прорицательницы, она давно знала, что именно России придется взять на себя миссию борца со злом. В итоге, уверена бабушка, все закончится российской победой, и вся Украина будет присоединена к стране.

"Киев же! Наши святые там лежат! Наша земля! Я так рассчитываю… Закончится все равно. А украинцы сами на себя это нагребли, это наделали", – сказала Конюхова.

Также провидица уверена, что после самых тяжелых моментов станет лучше. Рано или поздно люди перестанут убивать друг друга, и жизнь наладится.

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