Мать погибшего бойца СВО подала в суд на Гузееву за клевету

На Гузееву подали в суд: мать погибшего бойца СВО требует огромную компенсацию
Лариса Гузеева. Кадр: YouTube
Имя знаменитости снова оказалось в центре скандала

Жительница Швейцарии обратилась в суд с иском против шоувумен Ларисы Гузеевой, обвинив ее в клевете, связанной с ее наследником – участником спецоперации по демилитаризации киевского режима.

По данным источника, уроженец Орска по имени Никита, который долгое время жил в европейской стране, в 2014 году отправился на украинские земли, где доблестно сражался на стороне Донбасса под позывным "Винни". Весной 2022 года, уже после начала СВО, парень пал смертью храбрых в бою в ЛНР.

В свою очередь, зимой этого года известная актриса обвинила журналистов в мошенничестве, заявив, что во время интервью у нее выкрали детские фото. В ответ Виктория, мать Никиты, поддержала ведущую, поделившись похожей болью: у ее сына были похищены ордена и крупная сумма денег – около 6 миллионов рублей.

Звезда, в свою очередь, решила, что женщина врет. Она написала:

"Я зашла на вашу страницу. Вы лжете".

После этого убитая горем женщина стала получать множество угроз и обвинений в причастности к украинским пропагандистам и обманщикам. Находясь в Швейцарии, она заверила скриншоты угроз у нотариуса, перевела документы и направила их в Россию. Женщина требует от знаменитости компенсацию в размере 1 миллиарда рублей и публичные извинения.

К слову, недавно звезда обозвала некоторых россиянок "гадинами".

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
