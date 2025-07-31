Во время выступления Матвиенко в Женеве произошел скандал

Во время выступления Матвиенко в Женеве произошел скандал
Фото: Duma.gov.ru / wikimedia.org
Европейские политики устроили публичную сцену

Стало известно, что во время выступления председателя СФ РФ Валентины Матвиенко на Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве несколько европейских политиков демонстративно покинули зал. Сообщается, что ушла значительная часть делегатов – среди них также был молдавский председатель парламента Игорь Гросу, известный своей антироссийской позицией.

Политик позже в соцсетях объяснил, что подобный поступок был протестом против продолжающегося украинского конфликта, а также "пропагандистской риторики" делегатов из России.

"Уже три года Украина борется за суверенитет, за целостность и неделимость страны. Наш долг – быть рядом с ней в знак уважения к народу, который хочет сам решать свое будущее, быть хозяином в своем доме", – написал он в соцсетях.

Сообщается, что во время акции протеста часть делегатов была с папками, оформленными в цветах украинского флага.

При этом Матвиенко не обратила внимание на массовый исход участников мероприятия, и конференция состоялась.

Ранее стало известно, что Зеленский запер послов G7 при подписании закона об антикоррупционных органах.

Источник: EA Daily

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