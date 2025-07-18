Известный российский актер Орлов погиб в зоне СВО

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Российская культурная общественность понесла тяжелую утрату – в зоне специальной военной операции погиб актер Тобольского драматического театра имени Ершова Константин Орлов. Ему было 53 года. Сообщение об этом распространила пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.
Талантливый артист посвятил сцене более четверти века, сыграв свыше пятидесяти ролей и став знаковой фигурой для театральной жизни региона. Его ценили за глубокую актерскую игру и искреннюю вовлеченность в каждую роль. Коллеги вспоминают его как чуткого, неравнодушного человека, готового прийти на помощь и всегда находящего нужные слова.
По словам представителей театра, его решение отправиться в зону СВО стало неожиданностью для близких и друзей. Однако он сделал свой выбор спокойно и решительно, без страха, с ясным пониманием ответственности перед собой и страной.
Артист погиб 7 июля. Его гибель стала личной трагедией для семьи: дома его ждали супруга и двое детей. Но это также большая утрата для всей Тюменской области. Память о нем навсегда останется в сердцах зрителей, коллег и всех, кто теперь знает его не только как актера, но и как героя, отправившегося защищать родину.
К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого советского режиссера.
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