Азербайджанский портал Haqqin заявил о проблемах с переводом денег из России

В Азербайджане взвыли из-за удара возмездия России
Картинка: сгенерировано ИИ
Отношения между двумя странами накалены

Россия нанесла по Азербайджану наиболее ощутимый удар за все время политического противостояния. По крайней мере, об этом пишут местные СМИ. В республике считают, что это лишь начало – давление будет нарастать. Москва, похоже, взялась за "перевоспитание" Баку.

Так, два азербайджанских предпринимателя заявили о сложностях с переводом средств из России. Они планировали отправить на родину 2 млн долларов, однако смогли перевести только половину суммы, тогда как оставшиеся деньги были заморожены.

По данным портала Haqqin, подобные ситуации фиксируются не впервые. С аналогичными проблемами сталкивались и другие бизнесмены из Азербайджана, а некоторые уже приняли решение покинуть российский рынок. Издание предполагает, что это может быть новым инструментом воздействия со стороны Москвы.

Если верить азербайджанской прессе, Россия, устав от регулярных резких заявлений и действий соседа, ударила по самой уязвимой точке – по финансам. Экономика Азербайджана во многом зависит от российского рынка и поставок туда своей продукции. Поэтому ограничения на перевод средств выглядят как первый шаг в стратегии Москвы, направленной на мягкое изменение политики Баку.

К слову, ранее была раскрыта роль Турции в конфликте между Москвой и Баку.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
