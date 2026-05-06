Экс-жена Захарова рассказала, как узнала про его измену с Машей Распутиной

Женщина была шокирована

Елена, ранее состоявшая в браке с бизнесменом Виктором Захаровым, откровенно вспомнила один из самых тяжелых моментов своей жизни – новость о его измене с известной певицей Машей Распутиной. Она призналась, что тогда пережила сильный эмоциональный удар и долго не могла прийти в себя, а вся ситуация казалась ей почти нереальной.

В студии одного из шоу она рассказала, что узнала обо всем напрямую от мужа. Однажды он пришел домой, сел напротив и без лишних объяснений сообщил о своей связи с артисткой. Тогда обманутая женщина резко заявила, что не понимает, зачем певице нужен человек с их уровнем достатка, ведь, как она считала, вокруг звезды всегда были обеспеченные мужчины, готовые тратить на нее большие деньги и делать дорогие подарки.

В ответ на это мужчина долго пытался убедить ее, что разговоры о роскошной жизни певицы сильно преувеличены и не соответствуют действительности.

Несмотря на попытку сохранить семью, отношения этой пары разрушились. В дальнейшем Захаров связал свою жизнь с Распутиной, и в 1999 году они узаконили свои отношения.