Продюсер рассказал о гонораре Меладзе за выступление на свадьбе украинцев

Артист остается очень востребованным

Известный эксперт по звездной тусовке Павел Рудченко уверен, что выступление Валерия Меладзе на роскошной свадьбе украинцев в Каннах могло принести артисту внушительный доход – речь, по его оценке, идет о десятках миллионов рублей.

Медиаменеджер отметил, что подобные мероприятия обходятся заказчикам в колоссальные суммы – бюджет таких свадеб может достигать от полумиллиарда до почти миллиарда рублей, а гонорар приглашенных звезд, в том числе Меладзе, вполне мог составить около 15–20 миллионов рублей.

Эксперт также обратил внимание на любопытный факт: несмотря на свою неоднозначную позицию, артист исполнял на празднике композиции на русском языке. Таким образом, сбежавшая из РФ звезда не отказывается от русскоязычного репертуара, поскольку именно эти хиты продолжают приносить ему основной доход.

Ранее сообщалось, что Меладзе выступил на свадьбе украинской пары вместе с юмористом Максимом Галкиным*. Торжество прошло в старинном французском поместье. Известно, что жених является сооснователем IT-компании в Киеве, а невеста ранее работала моделью в Харькове. После свадьбы российский активист потребовал проверить Меладзе на иностранное финансирование.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации