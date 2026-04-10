Улетевший в Европу Меладзе заработал в РФ рекордные 109 млн рублей

"Меладзе Мьюзик" показал рекордную прибыль, несмотря на отъезд продюсера из страны

Компания Константина Меладзе "Меладзе Мьюзик" завершила 2025 год с лучшими показателями за всю историю. Выручка достигла 109 миллионов рублей, чистая прибыль – 100 миллионов, выяснил "Звездач". Это рекорд для фирмы, зарегистрированной еще в 2008 году.

При этом сам продюсер давно покинул Россию. По данным СМИ, он обосновался в Италии, где ведет максимально закрытый образ жизни и практически не появляется на публике. Несмотря на отъезд, его музыкальный бизнес за тысячи километров продолжает процветать и приносить солидные дивиденды.

Недавно Меладзе избавился от итальянской виллы на озере Гарда. Особняк, которым он владел вместе с экс-супругой Верой Брежневой, а затем единолично после развода, приобрели бразильские миллионеры.

Покупателями стали бывший гонщик Формулы-1 Энрике Бернольди и его жена, чье состояние оценивается в 600 миллионов евро. Сумма сделки не разглашается, но аналогичные объекты в том районе стоят десятки миллионов евро.