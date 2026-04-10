Улетевший в Европу Меладзе заработал в РФ рекордные 109 млн рублей

Улетевший в Европу Меладзе заработал в РФ рекордные деньги: подробности
Константин Меладзе. Фото: соцсети
"Меладзе Мьюзик" показал рекордную прибыль, несмотря на отъезд продюсера из страны

Компания Константина Меладзе "Меладзе Мьюзик" завершила 2025 год с лучшими показателями за всю историю. Выручка достигла 109 миллионов рублей, чистая прибыль – 100 миллионов, выяснил "Звездач". Это рекорд для фирмы, зарегистрированной еще в 2008 году.

При этом сам продюсер давно покинул Россию. По данным СМИ, он обосновался в Италии, где ведет максимально закрытый образ жизни и практически не появляется на публике. Несмотря на отъезд, его музыкальный бизнес за тысячи километров продолжает процветать и приносить солидные дивиденды.

Недавно Меладзе избавился от итальянской виллы на озере Гарда. Особняк, которым он владел вместе с экс-супругой Верой Брежневой, а затем единолично после развода, приобрели бразильские миллионеры.

Покупателями стали бывший гонщик Формулы-1 Энрике Бернольди и его жена, чье состояние оценивается в 600 миллионов евро. Сумма сделки не разглашается, но аналогичные объекты в том районе стоят десятки миллионов евро.

Источник: "Звездач" ✓ Надежный источник
По теме

В США устроили взбучку Нетаньяху из-за дерзкой выходки

Израильтяне действуют крайне агрессивно

Сырский выступил с громким заявлением о России

Военный уверен, что ситуация подошла к ключевому моменту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей