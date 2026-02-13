Константин Меладзе заработал в РФ за год более 100 млн рублей

Продюсер продолжает вести бизнес в России, в которую не спешит возвращаться

Давно разорвавший все связи с Россией Константин Меладзе продолжает заниматься в России бизнесом: за год его лейбл "Меладзе Мьюзик" заработал 100,23 млн рублей чистой прибыли. При этом бывший муж Веры Брежневой находится в Европе – туда он отправился вскоре после специальной операции и не возвращался.

За год доходы лейбла выросли на 15 млн рублей, а с 2022 года – практически в семь раз.

В собственности лейбла – студия звукозаписи и права на товарные знаки "Инь-Янь", M-BAND. На этом лейбле выпускается брат продюсера Валерий Меладзе. Хотя композитор опасается возвращаться в Россию. Он даже пропустил годовщину смерти отца – брат демонстрировал ему происходящее по видеосвязи.

По данным Shot, у основателя "ВИА Гра" два гражданства – Грузии и Украины (последний паспорт еще с 1990-х годов). В России он оформлял ВНЖ, который, однако, так и не продлил, как того требует закон (ежегодное подтверждение о нахождении в стране минимум шесть месяцев). Хотя Константин может въезжать по своим паспортам без виз, несмотря на опасения.