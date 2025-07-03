Брежнева возмутилась слухам о собственной смерти

Злоумышленники решили воспользоваться именем знаменитости для обмана народа

На странице певицы Веры Брежневой появилась неожиданная публикация. В ней были прикреплены две черно-белые фотографии знаменитости и надпись, в которой сообщалось о ее смерти. Артистка сама выставила запись, призвав людей не доверять подобной информации, поскольку она является фейком.

"К сожалению, Веры больше нет. Появились печальные вести о Вере Брежневой. Публика прощается с артисткой", – сказано в сообщении.

При этом злоумышленники призывали народ срочно перейти в закрытый канал, чтобы узнать подробности. Вероятнее всего, это специальная схема для мошенничества, в которой было использовано имя певицы.

Сама Брежнева возмутилась, что кто-то публикует подобные объявления, пытаясь обмануть граждан. Она призвала никого не переходить по ссылкам и не доверять новостям о ее гибели.

"Не ведитесь! И не присылайте мне и не распространяйте такой контент", – написала Вера.

Напомним, сейчас певица проживает в Европе. После расставания с Константином Меладзе она записала новый альбом, но при этом продолжила выступать с композициями бывшего мужа. При этом во время недавнего концерта в Молдавии Брежнева не стала исполнять песни вживую. Известный продюсер объяснил, почему артистка так оконфузилась со своим представлением перед публикой.