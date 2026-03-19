Продюсер Бабичев объяснил, почему Меладзе выбрал Испанию для переезда

Валерий Меладзе уже несколько месяцев живет в Испании – судя по всему, певец там надолго. Продюсер Евгений Бабичев в беседе с "Абзацем" объяснил, почему артист выбрал именно Андалусию и стоит ли ждать его возвращения на российскую сцену.
По словам эксперта, дело не в политике, а в логистике. У Меладзе сейчас плотный гастрольный график по миру, и из Испании летать удобнее.
"Можно предположить, что он уехал в Испанию, поскольку так удобнее передвигаться по миру. Возможно, он не особо любит продолжительные перелеты", – рассказал Бабичев.
Продюсер напомнил, что у многих селебрити имеется недвижимость в Испании. Не исключено, что Валерию кто-то дал совет переехать именно туда.
А вот с возвращением в Россию все обстоит печальнее. Пока нет никаких предпосылок для его возвращения на сцену в РФ. После 2022-го никто не знал, как с ним поступать.
"Но сегодня все уже понятно. Хоть он и не обладает статусом иноагента, в ближайшем будущем его концертов ожидать не стоит", – заявил продюсер.
В России у певца остался огромный дом в Подмосковье (почти 600 "квадратов", цена за полмиллиарда) и квартира в Строгино, где живет 92-летняя мама.
Еще в конце 2025-го власти Киргизии внесли Меладзе в "черный список" и отменили концерт. Команда артиста тогда рассылала письма с обещаниями избегать политики, но Бишкек был непреклонен.
