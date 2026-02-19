Джанабаеву раскритиковали из-за архивного фото с Меладзе: "Вы тут любовница"

Певица выложила снимок, сделанный 20 лет назал, и нарвалась на хейт

Альбина Джанабаева выложила недавно фотоколлаж в соцсетях, сравнив два снимка: на одном – свежее фото вместе с супругом, на другом – сделанное 20 лет назад. Однако архивные снимки умилили не всех подписчиков.

Так, многие вспомнили, что 20 лет назад Меладзе был женат на другой женщине. Поэтому снимок, по мнению недовольных комментаторов, оказался неудачным, как и ностальгия по молодости. В комментариях считают, что в тот момент женатый певец, судя по всему, состоял в романтических отношениях с певицей "на стороне".

В итоге Альбину назвали разлучницей. Официально Меладзе развелся с первой супругой в 2014 году. А за два года до этого отношения с первой женой, Ириной, были фактически прекращены.

"Ну и для чего это показывать? 20 лет назад Меладзе был женат на Ирине. Хотя бы из уважения постеснялась бы", "То есть когда он еще был в первом браке?", "Вы тут уже много лет любовница женатого мужчины", – пишут в комментариях.

Впоследствии сама Ирина говорила, что узнала об измене, когда Альбина родила от Валерия сына. У звездной пары трое детей (два сына и дочь): Константин, Лука и Агата. А от Ирины у исполнителя три дочки – Инга, София и Ирина.

Ныне пара проживает в Испании. Супруг зарабатывает на жизнь гастролями, колеся по городам и странам.