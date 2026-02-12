Меладзе раскритиковал жену за фото с увеличенными губами: "Не приходи домой"

"Хрюшка, не приходи домой": Меладзе резко отреагировал на новые губы Джанабаевой
Фото: соцсети
Новый облик супруги певцу пришелся сильно не по душе, хотя та просто его разыграла

Альбина Джанабаева поведала, как вдруг решила разыграть мужа: певица отправила Валерию Меладзе фото с увеличенными на телефоне губами. Тот отреагировал довольно резко. 

Исполнителю не понравится снимок, измененный с помощью ИИ. Однако Меладзе, судя по всему, поверил в его оригинальность, как и в то, что жена решила увеличить себе губы.

Фото: соцсети

"Ты чего прислала мне фото какой-то хрюшки. Не приходи домой. Это не ты. На днях сын Лука плакал, теперь я плачу. Ты прибавила себе лет 10", – горько ответил Меладзе.

Хотя саму Альбину развеселила реакция супруга. В комментариях кто-то попросил не пугать так супруга, ведь ему еще работать – а остальные обрадовались, что Альбина сохраняет свою естественность, не прибегая к подобным изменениям.

Не так давно певец дал концерт на Пхукете, который оставил множество недовольных зрителей: те жаловались на давку и организацию. Двое мужчин и вовсе, никого не стесняясь, решили вдруг выяснить отношения на танцполе. Запускать в зал начали на три часа раньше положенного. По мнению возмущенных, организаторы решили просто "срубить бабки".

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
