Меладзе раскритиковал жену за фото с увеличенными губами: "Не приходи домой"

Альбина Джанабаева поведала, как вдруг решила разыграть мужа: певица отправила Валерию Меладзе фото с увеличенными на телефоне губами. Тот отреагировал довольно резко.
Исполнителю не понравится снимок, измененный с помощью ИИ. Однако Меладзе, судя по всему, поверил в его оригинальность, как и в то, что жена решила увеличить себе губы.
"Ты чего прислала мне фото какой-то хрюшки. Не приходи домой. Это не ты. На днях сын Лука плакал, теперь я плачу. Ты прибавила себе лет 10", – горько ответил Меладзе.
Хотя саму Альбину развеселила реакция супруга. В комментариях кто-то попросил не пугать так супруга, ведь ему еще работать – а остальные обрадовались, что Альбина сохраняет свою естественность, не прибегая к подобным изменениям.
Не так давно певец дал концерт на Пхукете, который оставил множество недовольных зрителей: те жаловались на давку и организацию. Двое мужчин и вовсе, никого не стесняясь, решили вдруг выяснить отношения на танцполе. Запускать в зал начали на три часа раньше положенного. По мнению возмущенных, организаторы решили просто "срубить бабки".
