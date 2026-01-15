Зрители раскритиковали организаторов скандального концерта Меладзе на Пхукете

Выступление певца сопровождалось давкой, а завершилось дракой

Пользователи Сети продолжают делиться подробностями со скандального концерта Валерия Меладзе на Пхукете, жалуясь на организацию и давку. Потасовка, как сообщалось ранее, произошла в конце выступления.

Так двое мужчин начали выяснить отношения на танцполе – их пытались разнять дамы, оказавшиеся рядом. А многие жаловались на организацию мероприятия. Концерт начался на два часа позже заявленного времени. Запускать в зал начали и вовсе на три часа позже положенного.

"МК" пишет, что возмущаются многие: люди заплатили за VIP-зону, а оказались в рядах тех, кто "прыгали как обезьяны прямо перед лицом с вонючими подмышками".

"А ты платил за уединение и хороший вид. <...> Когда мы приехали, люди говорили про цены 18 600 (бат – прим. ред.) с человека", – сокрушаются очевидцы.

Хотя кто-то за такой билет отдал и вовсе более 100 тыс. рублей. Есть те, кто утверждают, что на концерт вызывали медиков из-за образовавшейся духоты.

"Ощущения странные: есть чувство, что нас обманули. Срубили бабки – и всё", – возмущаются люди.

Девушка, выкладывавшая один из роликов на концерте Меладзе, сообщила, что столкнулась с оскорблениями – в грубой форме ей заявили, что на концерт она не должна была ходить, а ее 37 лет – и вовсе "пенсионный возраст". В довесок ее обозвали, сравнив с персонажем низкой социальной ответственности.

