Меладзе потратил на медобследование в Москве огромную сумму после тура в США

СМИ: Меладзе тайно приезжает на лечение в Москву между турами на Западе
Фото: АГН "Москва"
Музыкант предпочитает лечиться в российской столице и не "светиться"

Исполнитель Валерий Меладзе регулярно обследуется в частных клиниках Москвы – в перерывах между гастролями он наведывается в Россию, где поправляет свое здоровье, выяснили журналисты.

Певец достаточно серьезно относится к своему организму. В ходе возвращения домой он заплатил в одной из московских клиник свыше 400 тысяч рублей: в этот солидный чек вошли услуги в виде консультаций, сопровождения, медицинских анализов, анестезия и прочее.

Так, одно из обследований Валерий успел пройти в межконцертный визит в Москву, во время перерыва во время гастрольного тура, когда Меладзе колесил по Европе, Соединенным Штатам и странам ближнего зарубежья.

Недавно артист выступил в 16 городах Америки. Аншлаги Валерий собирал в местах с русскоязычными сообществами – в Майами, Сан-Франциско и Нью-Йорке. За одно из своих шоу он выручил порядка 270 тысяч долларов, а всего за американский тур он смог заработать порядка трех миллионов долларов.

Ранее Валерий оказался в центре скандала: журналисты заявили, что ряд концертов он организовывал через фирму Best Events Europe, из-за чего его выступления могли поспособствовать финансированию ВСУ. Организаторы направляют часть выручки на поддержку Украины, стараясь не афишировать эту информацию.

Источник: Shot ✓ Надежный источник
По теме

Во Франции пришли в бешенство из-за нового скандала в Киеве

Европейцам надоело оплачивать роскошную жизнь украинских властей

В Британии раскрыли детали переговоров Москвы и Киева

В распоряжении западной прессы появилась любопытная информация

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей