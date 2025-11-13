Меладзе потратил на медобследование в Москве огромную сумму после тура в США

Музыкант предпочитает лечиться в российской столице и не "светиться"

Исполнитель Валерий Меладзе регулярно обследуется в частных клиниках Москвы – в перерывах между гастролями он наведывается в Россию, где поправляет свое здоровье, выяснили журналисты.

Певец достаточно серьезно относится к своему организму. В ходе возвращения домой он заплатил в одной из московских клиник свыше 400 тысяч рублей: в этот солидный чек вошли услуги в виде консультаций, сопровождения, медицинских анализов, анестезия и прочее.

Так, одно из обследований Валерий успел пройти в межконцертный визит в Москву, во время перерыва во время гастрольного тура, когда Меладзе колесил по Европе, Соединенным Штатам и странам ближнего зарубежья.

Недавно артист выступил в 16 городах Америки. Аншлаги Валерий собирал в местах с русскоязычными сообществами – в Майами, Сан-Франциско и Нью-Йорке. За одно из своих шоу он выручил порядка 270 тысяч долларов, а всего за американский тур он смог заработать порядка трех миллионов долларов.

Ранее Валерий оказался в центре скандала: журналисты заявили, что ряд концертов он организовывал через фирму Best Events Europe, из-за чего его выступления могли поспособствовать финансированию ВСУ. Организаторы направляют часть выручки на поддержку Украины, стараясь не афишировать эту информацию.