Меладзе хотят лишить имущества и бизнеса в России

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Общественник Виталий Бородин обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности Валерия Меладзе. Он заявил, что артист поддерживает в политическом плане другое государство, но при этом продолжает зарабатывать в России. По словам активиста, знаменитость нужно лишить российских имущества и бизнеса.
С подобным заявлением Бородин выступил после новости, что Меладзе расширил сферу деятельности своего ИП в России. Теперь, помимо творчества, компания занимается также и арендой недвижимости, зарабатывая на этом дополнительные деньги.
"При этом бизнес в России у него процветает. Там миллиардные контракты! Куда эти деньги идут – непонятно", – возмущается глава ФПБК.
Он указал, что Меладзе нужно лишить всяческих инструментов заработка в России, поскольку средства он тратит на покупку иностранной недвижимости и отдых на заграничных курортах. Бородин выразил надежду, что прокуратура в ходе проверки сможет установить все активы артиста, включая те, что оформлены на третьи лица, и принять к ним необходимые меры.
Ранее активист предложил ввести налог в отношении патриотичных артистов за высокие гонорары. Он отметил, что заработок SHAMAN, Гагариной и Газманова завышен, и эти деньги можно отправить на нужды страны.
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