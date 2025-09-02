Меладзе хотят запретить въезд в Россию после нового скандала

Певец неправильно выбрал деловых партнеров и столкнулся с трудностями

Выступающий за границей Валерий Меладзе снова оказался фигурантом политического скандала. Оказалось, что некоторые концерты, которые артист организовывал через фирму Best Events Europe, могут поспособствовать финансированию украинской армии, и певец, сам того не ожидая, серьезно нарушит российский закон.

Организаторы мероприятий, которые помогают Меладзе в туре, давно отправляют часть своей выручки на Украину, но стараются это скрывать. Ожидается, что в этом году знаменитость даст несколько десятков концертов в честь собственного 60-летия и 30-летия на сцене. Однако из-за деловых партнеров тур может обернуться для него большими проблемами.

Как сообщает Mash, если факт финансирования подтвердится, то Меладзе могут признать иноагентом, запретить въезд в Россию и даже лишить гражданства. Деятельностью артиста уже заинтересовались общественники, которые направили соответствующие обращение в Генпрокуратуру, СК РФ и Минюст.

Известно, что два года назад в отношении Меладзе проводилась проверка по делу о финансировании вражеской армии, однако никаких последствий за этим не было. Тем не менее, сейчас знаменитость не может выступать в России, поскольку находится в черном списке артистов.