Меладзе хотят запретить въезд в Россию после нового скандала

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Выступающий за границей Валерий Меладзе снова оказался фигурантом политического скандала. Оказалось, что некоторые концерты, которые артист организовывал через фирму Best Events Europe, могут поспособствовать финансированию украинской армии, и певец, сам того не ожидая, серьезно нарушит российский закон.
Организаторы мероприятий, которые помогают Меладзе в туре, давно отправляют часть своей выручки на Украину, но стараются это скрывать. Ожидается, что в этом году знаменитость даст несколько десятков концертов в честь собственного 60-летия и 30-летия на сцене. Однако из-за деловых партнеров тур может обернуться для него большими проблемами.
Как сообщает Mash, если факт финансирования подтвердится, то Меладзе могут признать иноагентом, запретить въезд в Россию и даже лишить гражданства. Деятельностью артиста уже заинтересовались общественники, которые направили соответствующие обращение в Генпрокуратуру, СК РФ и Минюст.
Известно, что два года назад в отношении Меладзе проводилась проверка по делу о финансировании вражеской армии, однако никаких последствий за этим не было. Тем не менее, сейчас знаменитость не может выступать в России, поскольку находится в черном списке артистов.
За действиями нашего президента наблюдают во всем мире
Чиновника застали врасплох неожиданным вопросом