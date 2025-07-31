Меладзе категорически отказался давать концерты в России

У артиста проблемы с представлениями в стране из-за политической позиции

Валерий Меладзе, проживающий в последнее время в Европе, готовит новый масштабный тур. Артист анонсировал несколько десятков концертов вплоть до конца октября 2026 года, и России среди стран для выступления в нем не было обнаружено.

Певец собирается спеть перед публикой в Италии, США, Латвии, Молдавии, Израиле, Греции, ОАЭ, Казахстане, Узбекистане, Китае, Германии, Франции, Швейцарии, Словакии, Испании и Нидерландах. Приезжать в Россию знаменитость категорически отказывается – как известно, из-за скандала вокруг его политической позиции Меладзе больше не пускают на российскую сцену. И сам он не рискует организовать в стране представление даже на условиях полной анонимности.

"Валерий Меладзе не выступает в России. Уже давно. Мы не можем сказать, когда сотрудничество станет снова возможным", – заявили в инвент-агентстве.

При этом известно, что, несмотря на отъезд за границу, Валерий Меладзе в Европе не бедствует. Его концерты постоянно собирают аншлаги, послушать музыку исполнителя приходит русскоязычная публика, проживающая за границей. На фоне этого успеха возродить свою музыкальную карьеру решила и его жена Альбина Джанабаева, которая готовится записать несколько новых песен. Но неизвестно, с каким успехом их воспримет местная аудитория.

Ранее сообщалось, что Меладзе хотят лишить имущества и бизнеса в России.