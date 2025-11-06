Переехавший из России Меладзе выступил в американском Санкт-Петербурге

Артист приложил немало усилий, чтобы порвать с родной страной

Некогда популярный в нашей стране исполнитель Валерий Меладзе собрал аншлаги в США и заработал миллионы долларов. Артист, который давно не выступает в России, устроил масштабный юбилейный тур по американским землям, приуроченный к его 60-летию. Исполнитель решил символично начать гастроли с города Санкт-Петербург во Флориде.

Звездный артист получил за первое шоу около 270 тысяч долларов – это примерно 22 миллиона рублей. Всего за американский тур его доход, по данным прессы, составил порядка трех миллионов долларов, что эквивалентно почти 244 миллионам рублей.

Музыкант дал 16 концертов в 14 городах Америки. Наибольший успех ему принесли выступления в местах с крупными русскоязычными сообществами – в Майами, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Везде были аншлаги: поклонники пели его хиты хором, а на Таймс-сквер фанатки даже устроили спонтанное караоке. Американская охрана площадок, по словам очевидцев, не понимала, что происходит.

Несмотря на переезд, знаменитость продолжает получать доход в РФ от своего бизнеса, который недавно расширил – он планирует заниматься арендой недвижимости. При этом, напомним, что после начала конфликта нашей страны с соседним государством Валерий занял неоднозначную позицию, покинул РФ и теперь требует больше не называть его российским исполнителем.

К слову, ранее Меладзе категорически отказался давать концерты в России.