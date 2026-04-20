Юрий Кот назвал истинную причину русофобии Меладзе

Артист уже пожалел о своем выборе

Русофобская позиция некогда любимого в нашей стране исполнителя Валерия Меладзе в свое время удивила многих. Мнение о причинах оголтелой критики в адрес России высказал режиссер-документалист Юрий Кот.

По его оценке, знаменитость руководствуется исключительно личными мотивами. Культурный деятель считает, что звезда воспринимает происходящее как удар по своему привычному образу жизни и связывает собственный профессиональный крах с началом конфликта РФ с соседним государством.

Кот заявил, что исполнитель продолжает резко высказываться о российской власти, поскольку считает, что именно она лишила его прежнего баснословного уровня доходов, популярности и вседозволенности. Также он отметил, что старший брат артиста Константин ведет себя более сдержанно, так как оказался "умнее".

Ранее сообщалось, что после резонансных скандалов, связанных с проукраинскими высказываниями, Меладзе предпринимал попытки восстановить репутацию и вернуться к выступлениям в России, однако особого результата добиться не смог.

Ранее стало известно, что Константин Меладзе продал свою виллу в Италии.