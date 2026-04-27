Гном Гномыч вступил в конфликт со старшим сыном Плющенко

Молодой спортсмен не стал сдерживать эмоции

В семье Евгения Плющенко вспыхнул громкий скандал, который быстро вышел в публичную плоскость. Старший сын фигуриста Егор Ермак неожиданно выступил с откровениями и заявил, что не общается с отцом после некой неприятной истории на Мальдивах.

Детали он раскрывать не стал, но намекнул, что в его распоряжении есть какой-то таинственный компромат и при необходимости он может его обнародовать. Также парень пожаловался, что именитый родитель долгие годы не проявлял к нему интереса и не стремился поддерживать с ним связь.

Ответ последовал быстро и жестко. Средний сын звезды Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, записал резкое видеообращение, в котором обвинил брата во лжи и попытке устроить публичный скандал. Он заявил, что Егор сам привел журналистов и пытался спровоцировать разговор с отцом на камеру, но при этом не рассказал всей правды о происходящем.

Также юный фигурист объявил, что Егор умолчал о помощи семьи – в частности, о дорогих подарках, которые ему делала Яна Рудковская. Он обвинил брата в том, что тот постоянно клянчит деньги у звездного семейства вместо того, чтобы добиться чего-то самостоятельно. В завершение подросток нанес самый болезненный удар словами:

"Я теперь не могу назвать тебя братом. Хорошо, что ты Ермак, ты не заслуживаешь быть Плющенко!"

