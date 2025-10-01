Появилось свежее фото Плющенко после операции на лице

Появилось свежее фото Плющенко после операции на лице
Фото: АГН "Москва"
Внешность спортсмена стала более узнаваемой

Спустя несколько месяцев после проведенной операции на глазах Евгений Плющенко решился показать ее результаты. На свежем фото, которое появилось на странице спортсмена в соцсетях, можно заметить, что его внешность практически полностью восстановилась после хирургического вмешательства.

Публикацией знаменитость делился подробностями своего нового увлечения – сейчас он активно занимается теннисом. Во время рассказа можно было заметить, что следы от разрезов, отеки и воспаление практически ушли, и следов операции на его лице практически не видно.

В итоге взгляд Плющенко стал более открытым, он избавился от опущенного века и, вероятно, немного приподнял линию бровей.

Сам фигурист не любит говорить о состоявшемся вмешательстве в свою внешность. Он отмечает, что подобные манипуляции – его личное дело, которое никого не касается. Яна Рудковская также делилась, что Евгений самостоятельно решил сделать операцию, не посоветовавшись с ней.

Источник: соцсети
По теме

"Крик отчаяния": в Москве ответили на призыв Лондона к Путину

Британцам напомнили о давлении на украинское руководство во время переговоров в Стамбуле

11 точечных ударов: названо условие тотального отключения Украины

Армия России спокойно может разобраться со страной-противником

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей