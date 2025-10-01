Появилось свежее фото Плющенко после операции на лице

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Спустя несколько месяцев после проведенной операции на глазах Евгений Плющенко решился показать ее результаты. На свежем фото, которое появилось на странице спортсмена в соцсетях, можно заметить, что его внешность практически полностью восстановилась после хирургического вмешательства.
Публикацией знаменитость делился подробностями своего нового увлечения – сейчас он активно занимается теннисом. Во время рассказа можно было заметить, что следы от разрезов, отеки и воспаление практически ушли, и следов операции на его лице практически не видно.
В итоге взгляд Плющенко стал более открытым, он избавился от опущенного века и, вероятно, немного приподнял линию бровей.
Сам фигурист не любит говорить о состоявшемся вмешательстве в свою внешность. Он отмечает, что подобные манипуляции – его личное дело, которое никого не касается. Яна Рудковская также делилась, что Евгений самостоятельно решил сделать операцию, не посоветовавшись с ней.
Британцам напомнили о давлении на украинское руководство во время переговоров в Стамбуле
Армия России спокойно может разобраться со страной-противником