Появилось свежее фото Плющенко после операции на лице

Внешность спортсмена стала более узнаваемой

Спустя несколько месяцев после проведенной операции на глазах Евгений Плющенко решился показать ее результаты. На свежем фото, которое появилось на странице спортсмена в соцсетях, можно заметить, что его внешность практически полностью восстановилась после хирургического вмешательства.

Публикацией знаменитость делился подробностями своего нового увлечения – сейчас он активно занимается теннисом. Во время рассказа можно было заметить, что следы от разрезов, отеки и воспаление практически ушли, и следов операции на его лице практически не видно.

В итоге взгляд Плющенко стал более открытым, он избавился от опущенного века и, вероятно, немного приподнял линию бровей.

Сам фигурист не любит говорить о состоявшемся вмешательстве в свою внешность. Он отмечает, что подобные манипуляции – его личное дело, которое никого не касается. Яна Рудковская также делилась, что Евгений самостоятельно решил сделать операцию, не посоветовавшись с ней.