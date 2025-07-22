Плющенко вышел из себя после вопроса о смене внешности

Знаменитость старается не говорить на эту тему с журналистами

Фигурист Евгений Плющенко, сделавший себе несколько недель назад пластическую операцию на глазах, вероятно, невероятно устал от вопросов о смене внешности. Во время недавнего общения с журналистами спортсмен сорвался, когда у него решили спросить о неожиданном решении лечь под нож хирурга.

В последнее время в Сети ходят слухи, что знаменитость переживает непростой период. Якобы на радикальные изменения его подтолкнул кризис личности, с которым многие люди часто сталкиваются в его возрасте. В итоге Евгений решился на блефаропластику и придумал себе новое увлечение – конный спорт. Только рассказывать о причинах изменений в своей жизни он категорически не хочет.

"Смена внешности, новые глаза, мои хобби – это все не ваше дело, и вас это никак не касается", – резко ответит муж Рудковской на вопрос журналистов.

При этом психологи уверены, что поведение Плющенко действительно может быть обусловлено кризисом среднего возраста и желанием переосмыслить себя. В таких ситуациях мужчины часто меняют внешность и решаются на какие-то поступки, которые раньше боялись себе позволить. Тем не менее, по мнению специалистов, фигурист выбрал довольно безопасные способы выровнять свое эмоциональное состояние, ведь нередко в похожих ситуациях люди прибегают к более экстремальным решениям.

Ранее в Сети появилось фото Плющенко после операции у Хайдарова.