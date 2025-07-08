Опубликовано новое фото Плющенко после операции у Хайдарова

Опубликовано новое фото Плющенко после операции у Хайдарова
Фото: АГН "Москва"
Спортсмен продолжает восстанавливаться

Продюсер Яна Рудковская поделилась на своей странице новыми кадрами – она показала, как провела выходные в компании супруга и друзей. Оказалось, что эти дни они провели активно – Евгений Плющенко решил принять участие в соревнованиях по падел-теннису вместе Александром Мостовым. Они и выиграли этот турнир.

Рудковская обрадовалась победе мужа, отметив, что спортсмены провели на корте восемь часов. За призовое место Плющенко получил 1 млн рублей.

"Я болела и была наставником дуэта легенд спорта", – сказала она.

Вместе с этим продюсер показала свежее фото Плющенко, который недавно сделал операцию по подтяжке век у скандально известного хирурга Тимура Хайдарова. На снимке было заметно, что фигурист до сих пор до конца не восстановился – вокруг глаз видны шрамы и припухлости.

Ранее россияне раскритиковали Плющенко за изменения во внешности. В соцсетях народ отметил, что хирург изуродовал спортсмена, из-за чего он стал совершенно непохож на самого себя.

Дело не в транспортном коллапсе: названа причина отставки Старовойта

Не исключено, что у министра появились проблемы из-за прошлой должности

Недовольный Путиным Трамп пообещал помочь Зеленскому

Глава США намерен пересмотреть свое недавнее решение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей