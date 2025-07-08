Опубликовано новое фото Плющенко после операции у Хайдарова

Спортсмен продолжает восстанавливаться

Продюсер Яна Рудковская поделилась на своей странице новыми кадрами – она показала, как провела выходные в компании супруга и друзей. Оказалось, что эти дни они провели активно – Евгений Плющенко решил принять участие в соревнованиях по падел-теннису вместе Александром Мостовым. Они и выиграли этот турнир.

Рудковская обрадовалась победе мужа, отметив, что спортсмены провели на корте восемь часов. За призовое место Плющенко получил 1 млн рублей.

"Я болела и была наставником дуэта легенд спорта", – сказала она.

Вместе с этим продюсер показала свежее фото Плющенко, который недавно сделал операцию по подтяжке век у скандально известного хирурга Тимура Хайдарова. На снимке было заметно, что фигурист до сих пор до конца не восстановился – вокруг глаз видны шрамы и припухлости.

Ранее россияне раскритиковали Плющенко за изменения во внешности. В соцсетях народ отметил, что хирург изуродовал спортсмена, из-за чего он стал совершенно непохож на самого себя.