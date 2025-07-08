Опубликовано новое фото Плющенко после операции у Хайдарова

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Продюсер Яна Рудковская поделилась на своей странице новыми кадрами – она показала, как провела выходные в компании супруга и друзей. Оказалось, что эти дни они провели активно – Евгений Плющенко решил принять участие в соревнованиях по падел-теннису вместе Александром Мостовым. Они и выиграли этот турнир.
Рудковская обрадовалась победе мужа, отметив, что спортсмены провели на корте восемь часов. За призовое место Плющенко получил 1 млн рублей.
"Я болела и была наставником дуэта легенд спорта", – сказала она.
Вместе с этим продюсер показала свежее фото Плющенко, который недавно сделал операцию по подтяжке век у скандально известного хирурга Тимура Хайдарова. На снимке было заметно, что фигурист до сих пор до конца не восстановился – вокруг глаз видны шрамы и припухлости.
Ранее россияне раскритиковали Плющенко за изменения во внешности. В соцсетях народ отметил, что хирург изуродовал спортсмена, из-за чего он стал совершенно непохож на самого себя.
Не исключено, что у министра появились проблемы из-за прошлой должности
Глава США намерен пересмотреть свое недавнее решение