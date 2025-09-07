Хирург Мухина назвала Плющенко жертвой пластики

"Новое" лицо звезды удивило многих

В Сети продолжают обсуждать перемены во внешности Евгения Плющенко. Многие пользователи обратили внимание на изменившееся лицо фигуриста и предположили, что пластическая операция пошла ему не на пользу. В комментариях даже звучали версии, что врач испортил внешность спортсмена.

Ситуацию прокомментировала пластический хирург и косметолог Марият Мухина. Она отметила, что вмешательство в виде блефаропластики и верхнего СМАС-лифтинга сделало образ Плющенко менее гармоничным.

По ее словам, мужское лицо всегда имеет отличия от женского, а операции часто выполняются по одному шаблону. В результате возникает так называемый эффект феминизации, по которому и можно понять, что мужчина перенес пластическое вмешательство.

Эксперт пояснила, что для естественного результата необходимо учитывать природную анатомию. Омоложение должно сохранять особенности мужского лица, а не менять его форму.

Специалист по внешности добавила, что зрители привыкли к определенным чертам знаменитости – в частности, к опущенным внешним уголкам глаз. Когда же их форма изменилась за счет натяжения тканей, результат выглядел искусственно.

Специалист подчеркнула, что в случаях, когда глаза по размеру меньше по отношению к ширине лица, следует особенно осторожно применять темпоральный лифтинг. Если этого не учитывать, пациент начинает выглядеть как жертва пластической хирургии.