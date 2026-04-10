Седокова объяснила, почему пришла на мероприятие с супероткровенном платье

Певица осознанно пошла на такую провокацию, пишут СМИ

Певица Анна Седокова попала в эпицентр скандала на музыкальной премии. Причина – ее наряд. Артистка выбрала алое платье с ажурной шнуровкой и глубоким декольте, которое едва скрывало формы. Гости замирали в изумлении, а фотографы выстроились в очередь.

Народ недоумевал: кто придумал такой образ? Седокова скромно ответила, что это совместная работа с ее стилистом. "Сами придумали", – заявила певица, дав понять, что провокация была осознанной.

Публика рассматривала звезду с ног до головы – некоторые пытались разглядеть, есть ли под откровенным нарядом нижнее белье. Сама Анна держалась с достоинством, улыбалась и наслаждалась вниманием.

А когда критики дошли до точки кипения, Седокова бросила фразу, которая стала главной цитатой вечера: "Я буду поскромнее. Это я просто по дресс-коду приперлась". Ирония или вызов – решать зрителям.

Неделей ранее Анна уже эпатировала публику другим способом. Певица демонстративно выбросила в мусорный бак роскошные букеты от поклонников. "Есть вещи важнее, чем деньги или цветы. Верность, преданность, понимание", – написала она в соцсетях, дав понять, что красивые жесты не заменят настоящих чувств.