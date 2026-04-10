Седокова объяснила, почему пришла на мероприятие с супероткровенном платье

"Я буду поскромнее": Седокова угодила в крупный скандал из-за платья в дырах
Анна Седокова. Фото: ТГ-канал secretanna
Певица осознанно пошла на такую провокацию, пишут СМИ

Певица Анна Седокова попала в эпицентр скандала на музыкальной премии. Причина – ее наряд. Артистка выбрала алое платье с ажурной шнуровкой и глубоким декольте, которое едва скрывало формы. Гости замирали в изумлении, а фотографы выстроились в очередь.

Народ недоумевал: кто придумал такой образ? Седокова скромно ответила, что это совместная работа с ее стилистом. "Сами придумали", – заявила певица, дав понять, что провокация была осознанной.

Публика рассматривала звезду с ног до головы – некоторые пытались разглядеть, есть ли под откровенным нарядом нижнее белье. Сама Анна держалась с достоинством, улыбалась и наслаждалась вниманием.

А когда критики дошли до точки кипения, Седокова бросила фразу, которая стала главной цитатой вечера: "Я буду поскромнее. Это я просто по дресс-коду приперлась". Ирония или вызов – решать зрителям.

Неделей ранее Анна уже эпатировала публику другим способом. Певица демонстративно выбросила в мусорный бак роскошные букеты от поклонников. "Есть вещи важнее, чем деньги или цветы. Верность, преданность, понимание", – написала она в соцсетях, дав понять, что красивые жесты не заменят настоящих чувств.

Источник: Teleprogramma ✓ Надежный источник
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей