Седокова демонстративно выбросила цветы от поклонников: "Есть вещи важнее"

Певица будет только с тем, кто разделяет ее ценности — и никакие жесты тут не помогут

Певица Анна Седокова, пережившая трагедию в личной жизни, дала понять, что не намерена строить отношения исключительно на красивых жестах. В личном блоге она показала, как избавляется от роскошных букетов – красные розы и корзины с гортензиями отправились в мусорные баки.

"Есть важнее вещи, чем деньги или цветы. Верность, преданность, понимание. Можете купить все цветы мира, но я буду с тем, кто разделяет мои ценности", – написала артистка.

Певица прямо обратилась к мужчинам, заявив, что не видит смысла в отношениях без этих качеств, даже если их сопровождают щедрые подарки (на кадрах с выброшенными цветами они отсутствуют). Свою позицию Седокова обсудила и с дочерью Алиной, которая с юмором поддержала мать, судя по опубликованной в соцсетях переписке.

Кстати, недавно продюсер Павел Рудченко посоветовал певице сменить имидж "черной вдовы", который закрепился за ней после смерти экс-возлюбленного Яниса Тиммы. По мнению критика, избавиться от этого шлейфа можно только через творчество: выпускать больше песен, участвовать в коллаборациях и проектах. Рудченко считает, что это поможет переключить внимание публики с личной драмы на музыку.