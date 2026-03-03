Седокова ответила семье Яниса Тиммы: "Встретимся в суде, бездельники"

Певица заявила, что семья бывшей жены баскетболиста следит за ее соцсетями и пользуется всем тем, что заработал покойный спортсмен

Анна Седокова не собирается сидеть сложа руки в судебном процессе против родных Яниса Тиммы, которые считают, что она его обобрала. Певица уверяет, что ничего ни у кого не забирала и свою недвижимость приобрела на кровно заработанные средства – даже оформляла ипотечный кредит.

Так, Седокова обратила внимание на комментарий одного из пользователей, который написал ей, что желает, чтобы та вернула наследство единственному сыну Яниса. Певица пишет, что с той стороны за ней внимательно наблюдают: в частности, это "настоящий муж бывшей жены" Яниса.

"Смотрит он из квартиры, которую Янис оставил сыну. Он давно там живет. Потом заправляет машину, которую тоже оставил Янис. Потом он пытался перебороть себя, когда прятался под диваном в квартире Яниса, когда тот приезжал увидеть сына", – утверждает Анна.

Исполнительница рекомендует родным Яниса поскорее выйти на работу, а не устраивать с ней войну. И призналась, что желает, чтобы от нее поскорее "отстали" и поняли, что люди зарабатывают деньги на работе. Седокова заверила, что у нее будет слово на каждый вопрос.

"Встретимся в суде, мои жадные бездельники! Посмотрим, на чьей стороне правда", – высказалась певица.

Ранее Райтис Тимма заявил, что перед самоубийством его сын находился в депрессии и почти не общался с родными.