Юрист Кудряшов рассказал, какой шанс у семьи Тиммы победить Седокову в суде

Родственники покойного спортсмена столкнутся с одной трудностью

Родные Яниса Тиммы столкнутся со сложностями в процессе против Анны Седоковой, считает юрист Александр Кудряшов. Родственники покойного спортсмена пытаются признать брачный договор недействительным, однако частично его можно будет аннулировать – если на то будут веские доказательства.

К таковым относятся: нарушение формы, мнимость, непонимание значения своих действий на момент подписания, а также обман или угрозы.

А вот аргументы на уровне "договор был несправедливым/крайне невыгодным" сомнительны. На такие условия договора наследникам после кончины супруга ссылаться сложнее, поскольку таково было право "лично супруга", а не наследников.

Оптимальный сценарий – и самый трудный на практике – признание брачного договора недействительным. После этого совместно нажитое в браке делится между наследниками по правилам наследования. Если имущество отчуждено, родственники могут просить взыскание компенсации или оспаривание последующих сделок.

Нотариально оформленный брачный договор можно "сломать" при мощной доказательной базе. Эмоциональные доводы тут работают плохо – требуются жесткие юридические основания и доказательства.

Семья Тиммы подала иск к Седоковой. Судебное заседание состоится 2 марта в Хорошевском районном суде Москвы, сообщала юрист Маргарита Гаврилова, которая представляет интересы истцов.