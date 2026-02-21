Седокова просит 1,5 млн рублей за 40-минутное выступление на 23 февраля

Райдер у исполнительницы не самый скромный

В праздничный период звезды с охотой берутся за корпоративы. Не стала исключением и Анна Седокова, которая, по слухам, вернулась домой после длительного отсутствия из-за алкогольной зависимости.

Так, в День защитника Отечества певица просит за 40-минутный сет 1,5 млн рублей. Райдер у Анны воистину королевский: элитный алкоголь, плоский глобус и портрет Юрия Лозы.

В довесок – парикмахер, визажист и охрана. А за несоблюдение райдера организаторы должны заплатить крупный штраф.

После ухода из "ВИА Гры" о Седоковой говорили, в основном, описывая ее романы. После трагической смерти баскетболиста Яниса Тиммы, который не смог пережить развод, ту окрестили "черной вдовой".

Ранее в медиа появились слухи, что Седокова на длительный период выпала из соцсетей, так как отправилась в клинику, чтобы, как говорили ее друзья, "избавиться от одной зависимости". Утверждалось, что Анна якобы пристрастилась к горячительным и даже засыпала в отеле в кресле или на полу, не снимая одежды.