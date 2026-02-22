Рудченко озвучил для Седоковой формулу успеха после ярлыка "черной вдовы"

Певице стоит вновь заняться творчеством и обратить на себя внимание аудитории, считает критик

Анна Седокова может улучшить репутацию через творчество – новый контент избавит ее от негативных последствий, которые связаны со смертью Яниса Тиммы, считает продюсер Павел Рудченко.

Критик полагает, что к Анне шлейф "черной вдовы" прикрепился на долгие годы. И просто так "от этого пятна не избавиться". Седокова все чаще ассоциируется в инфополе именной с этой мрачной темой.

Интерес к песням Анны на этом фоне отходит на второй план. А ведь та может воспользоваться этим инструментом и обратить на себя внимание аудитории творчеством.

"Ей надо выпускать больше контента, коллабораций с артистами, самой участвовать в мероприятиях, может быть, в шоу-проектах, чтобы переключить внимание аудитории с негативной повестки на непосредственно творческую составляющую", – считает Павел.

Родные покойного баскетболиста судятся с певицей за имущество, которое досталось ей от покойного спортсмена. Юрист Александр Кудряшов оценил их шансы в суде против певицы.