Рудченко озвучил для Седоковой формулу успеха после ярлыка "черной вдовы"

Продюсер раскрыл для Анны Седоковой "формулу успеха" после черной полосы
Фото: соцсети
Певице стоит вновь заняться творчеством и обратить на себя внимание аудитории, считает критик

Анна Седокова может улучшить репутацию через творчество – новый контент избавит ее от негативных последствий, которые связаны со смертью Яниса Тиммы, считает продюсер Павел Рудченко.

Критик полагает, что к Анне шлейф "черной вдовы" прикрепился на долгие годы. И просто так "от этого пятна не избавиться". Седокова все чаще ассоциируется в инфополе именной с этой мрачной темой.

Интерес к песням Анны на этом фоне отходит на второй план. А ведь та может воспользоваться этим инструментом и обратить на себя внимание аудитории творчеством.

"Ей надо выпускать больше контента, коллабораций с артистами, самой участвовать в мероприятиях, может быть, в шоу-проектах, чтобы переключить внимание аудитории с негативной повестки на непосредственно творческую составляющую", – считает Павел.

Родные покойного баскетболиста судятся с певицей за имущество, которое досталось ей от покойного спортсмена. Юрист Александр Кудряшов оценил их шансы в суде против певицы.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

Наглое хамство Зеленского в адрес Путина вызвало бешенство в Германии

Бывший комик продолжает удивлять общественность странными заявлениями

Неизвестный самолет из США пересек границу России: подробности

Судно вылетело из авиабазы США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей