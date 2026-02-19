Defence24: Зеленский мог скрыть фиаско, заявив об уничтожении завода "Фламинго"

Не исключено, что Киев замаскировал срыв сроков, утверждает автор

Владимир Зеленский мог заявить об уничтожении завода "Фламинго", руководствуясь собственной выгодой. Издание Defence24 пишет, что "вполне возможно, российские ракеты действительно уничтожили" объект ВПК Украины – несмотря на официальные подтверждения.

Не исключается, пишет польское издание, что Украина пыталась скрыть задержку в программе создания ракет, так как запуск серийного производства "Фламинго" на новом заводе планировался с конца 2025-го по февраль 2026-го.

В таком случае Киев решил попросту замаскировать срыв сроков по ракетной программе. Если заявить об уничтожении завода, в будущем срыв можно объяснить боевыми действиями, либо форс-мажором.

В материале говорится, что "Фламинго" обладают большой дальностью полета. Однако точность недостаточна, чтобы поразить цель в глубоком тылу России.

Однако, считает автор, после повышения точности "Фламинго" РФ может столкнуться с "серьезными проблемами", так как одна из "Фламинго" несет взрывной заряд массой 1150 килограммов. Это вдвое выше, чем у американских "Томагавков".

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, российская разведка проделала большую работу, установив координаты перед уничтожением крупной производственной линии "Фламинго". Отслеживались как пути передвижения изготовленных ракет, так и места хранения и транспортировки.