Прилучный о женитьбе на Брутян: "Понимал: мне нужна либо армянка, либо казашка"

Прилучный признался, что до брака с Брутян исключал для себя женитьбу
Знакомство с будущей женой заставило его пересмотреть свои взгляды

Павел Прилучный признался, что после развода с Агатой Муцениеце не желал женитьбы. Познакомившись с Зепюр, понял, что его взгляды на жизнь начинают меняться. Актер видел, как молодая коллега общается с людьми и с представителями противоположного пола, и понимал, как она ведет себя дома.

"Я все это представлял. Плюс-минус понимал, какая женщина мне нужна и какой я буду нужен. Понимал: мне нужна либо армянка, либо казашка", – признается актер.

Знакомство с будущей женой состоялось во время съемок в 2019 году. Тогда Павел работал как продюсер, а Зепюр – как актриса. Спустя три года они случайно встретились в торговом центре, и уже через три дня Павел сделал ей предложение.

Актер признается, что не испытывает ревности к Зепюр. При этом не считает правильным для нее дружбу с мужчинами: у супруги просто нет такого в голове.

"Она 300 раз спрашивает, можно ли ей выложить фотографию, если ей кажется, что она немножечко откровенная", – говорит Павел на "Шоу Воли".

Ранее актер, рассуждая о браке, говорил, что крепкие союзы держатся не только на любви, но и на уважении и чувстве взаимной благодарности. В отсутствие таких компонентов отношениям грозит крах.

Источник: "Шоу Воли" ✓ Надежный источник
