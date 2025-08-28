Свадьбы в одну дату: Прилучный с женой поздравили Муцениеце с замужеством

Павел Прилучный с женой. Фото: соцсети
Бывшие возлюбленные построили новые семьи

Павел Прилучный, несмотря на непростое прошлое с Агатой Муцениеце, нашел в себе силы открыто поздравить ее со свадьбой с музыкантом Петром Дрангой. Торжество прошло 25 августа 2025 года – в день, когда сам артист вместе с нынешней женой Зепюр Брутян отмечал третью годовщину собственного брака.

Актер сделал заявление прямо на премьере сериала "Виноград", куда пришел вместе с Зепюр. Пара не обошла вниманием важное событие в жизни Агаты, и сдержанно, но искренне пожелала молодоженам счастья. При этом поклонники хорошо помнят, что отношения бывших супругов в прошлом были полны драматичных эпизодов.

Артист ограничился короткой, но емкой фразой: "Совет да любовь".

Выбор даты свадьбы ожидаемо сильно удивил публику. Странное совпадение вызвало бурю комментариев в Сети: звучали версии о тщательно продуманном шаге и скрытом послании.

Однако сами Павел и Зепюр не стали искать подтекст. По их словам, дата 25.08.2025 – просто красивая и запоминающаяся. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее стало известно, с кем будет жить сын бывших супругов.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
