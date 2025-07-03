Куценко заявил, что ничего не помнит после концертов

Артист пока сам не понимает причину таких изменений

Популярный в нашей стране актер Гоша Куценко откровенно рассказал о странных провалах в памяти. Любимец публики признался, что не помнит своих выступлений, когда появляется перед зрителями в роли музыканта.

58-летний артист стал членом жюри в очередном телевизионном проекте, а в перерывах между съемками рассказал о личном. Как известно, еще в девяностых у звезды уже был собственный музыкальный коллектив "Баранина-97", а недавно актер начал выступать с новой группой.

В откровенном разговоре артист подчеркнул, что не считает себя профессиональным исполнителем песен и не использует каких-то особых творческих "трюков". Однако он рассказал, что каждый выход перед зрителями превращается для него в особое состояние, в котором он будто отключается от реальности.

Актер признался, что не может взять себя под контроль во время исполнения хитов и буквально выпадает из происходящего.

"Со мной что-то происходит. Я в таком состоянии, что я не помню концерт", – откровенничает знаменитость.

К слову, недавно Куценко устроил сцену из-за скандала с обнаруженным в его машине телом.