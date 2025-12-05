Суд отказал Прилучному в освобождении от алиментов

Решение в пользу Муцениеце оставили прежним

Павлу Прилучному отказали в пересмотре решения по спору с экс-супругой Агатой Муцениенце: постановление о выплате алиментов и проживании сына Тимофея у матери, оставили в силе, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Таким образом, решение, вынесенное в июле 2025 года по иску актера к бывшей жене, осталось прежним.

Прилучный пытался изменить соглашение по месту жительства Тимофея и расторгнуть договор об уплате алиментов с освобождением от их уплаты. В апелляционной инстанции, следует в сообщении, согласились с ранее вынесенным решением.

Как уточняет женский журнал "Клео.ру", представители артиста настаивали на нарушении процедуры, ссылаясь также на итоги психологической экспертизы, где говорилось о желании Тимофея жить с отцом. Однако суд не принял эти аргументы.

Ранее адвокат Прилучного сообщила, что актер намерен добиться пересмотра неких процессуальных решений. При этом юрист подчеркнула, что тот не пытается оспорить решение суда, где решили, что сыну Тимофею предпочтительнее остаться с матерью, Агатой Муцениеце.

Об итогах этого судебного процесса, завершившегося в июле 2025 года, ранее писало "Утро". Адвокат Наталья Мелешкина называла решение суд в пользу Агаты "победой над клеветой, манипуляциями, угрозами, провокациями".