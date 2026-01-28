Адвокат рассказала, почему сын Муцениеце и Прилучного почти не видится с отцом

Тимофей снова живет у матери и за полгода лишь пару раз виделся с папой

Тимофей Прилучный снова живет с Агатой Муцениеце: с 2025 года подросток находится с мамой. Однако ситуация оказалась прямо противоположной: теперь он практически не общается с отцом, Павлом Прилучным.

Летом Тимофей вернулся к матери, прожив у отца полтора года. К Павлу он приехал, пишут СМИ, затаив обиду на мать. Дело дошло до суда: актер пытался добиться в суде, чтобы сын остался с ним. Тимофей заблокировал маму в социальных сетях, а адвокат артиста утверждала, что та не проявляет инициативы.

Одна из первых встреч Тимофея с матерью состоялась в кабаре, где выступала Агата. Несмотря на все произошедшее, суд стал на сторону Муцениеце, за которой оставили сына. Хотя экспертиза установила, что Тимофей переехал к отцу, приняв самостоятельное решение.

Пользователи Сети обратили внимание на заметно снизившийся градус в отношениях отца и сына. Однако адвокат Оксана Даниелова утверждает, что актер до сих пор общается с сыном и дочерью при возможности – они у него бывают.

"Но, по объективным причинам, сейчас у Павла получается чуть реже общаться с сыном и дочерью, у него очень загруженный рабочий график. Лишь только по этой причине встречи случаются не так часто", – указала Даниелова.

За полгода Тимофей был у отца лишь пару раз. Да и на странице Павла новых роликов со старшим сыном нет, передает Woman.ru.