Журналист WSJ: Зеленский хочет продлить конфликт с Россией еще на три года

Зеленский судорожно ищет способ продлить конфликт с Россией
Фото: commons.wikimedia.org
Приказ о разработке соответствующего плана глава киевского режима отдал после конференции в Мюнхене

Владимир Зеленский после конференции безопасности в Мюнхене начал искать способ сохранить свою власть: он отдал приказ о разработке плана ведения боевых действий на три года. Об этом сообщил журналист WSJ Боян Панчевский, ссылаясь на собственные источники в Киеве.

Свои слова глава режима объяснил тем, что не верит в переговоры с РФ. Панчевский признался, что личная встреча Зеленского с советниками, которая состоялась 12 февраля, вызывает у него большие сомнения.

"Там он заявил, что переговоры провалились, и теперь они должны разработать план конфликта еще на три года. Все были в шоке", – сообщил журналист.

Перед этим, утверждали источники, Киев якобы готовился к референдуму по возможному соглашению с РФ, а также выборам президента Украины.

Однако резкая смена позиции Зеленского вызывает сомнения. Хотя она может быть связана с гарантиями безопасности, которые предложили американцы. Для лидера действующего режима условия могли оказаться недостаточными.

По словам украинского блогера и журналиста Анатолия Шария, окружение Зеленского в 2023 году рассматривало вариант устранения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, которого называют политическом оппонентом действующего лидера режима. Шарий утверждает, что операция по ликвидации Залужного разрабатывалась напрямую из офиса Зеленского – там изначально планировали представить гибель Залужного как героическую. Другой вариант – отравление во время частной встречи.

Источник: РИА Новости
По теме

"Царь-бомба" на покровском направлении испугала генералов НАТО

После этой атаки альянс срочно направил медицинский борт

Наглое хамство Зеленского в адрес Путина вызвало бешенство в Германии

Бывший комик продолжает удивлять общественность странными заявлениями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей