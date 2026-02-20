Приказ о разработке соответствующего плана глава киевского режима отдал после конференции в Мюнхене

Владимир Зеленский после конференции безопасности в Мюнхене начал искать способ сохранить свою власть: он отдал приказ о разработке плана ведения боевых действий на три года. Об этом сообщил журналист WSJ Боян Панчевский, ссылаясь на собственные источники в Киеве.

Свои слова глава режима объяснил тем, что не верит в переговоры с РФ. Панчевский признался, что личная встреча Зеленского с советниками, которая состоялась 12 февраля, вызывает у него большие сомнения.

"Там он заявил, что переговоры провалились, и теперь они должны разработать план конфликта еще на три года. Все были в шоке", – сообщил журналист.

Перед этим, утверждали источники, Киев якобы готовился к референдуму по возможному соглашению с РФ, а также выборам президента Украины.

Однако резкая смена позиции Зеленского вызывает сомнения. Хотя она может быть связана с гарантиями безопасности, которые предложили американцы. Для лидера действующего режима условия могли оказаться недостаточными.

По словам украинского блогера и журналиста Анатолия Шария, окружение Зеленского в 2023 году рассматривало вариант устранения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, которого называют политическом оппонентом действующего лидера режима. Шарий утверждает, что операция по ликвидации Залужного разрабатывалась напрямую из офиса Зеленского – там изначально планировали представить гибель Залужного как героическую. Другой вариант – отравление во время частной встречи.