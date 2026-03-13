Лобода решила сдавать в аренду подмосковный особняк, который не может продать

Певица придумала, как извлечь деньги из своего неликвида

Певица Светлана Лобода так и не смогла продать свой подмосковный особняк – дом в поселке Николо-Урюпино стоит на продаже с 2022-го, но покупателей так и не нашлось. По данным "Газета.Ru", теперь артистка решила сдавать его в аренду. Месяц проживания в звездной недвижимости обойдется в 1,3 млн рублей.

Изначально Лобода просила за дом 650 млн рублей, однако в конце 2025 года неожиданно подняла цену на значительные 200 млн. Сейчас на сайте агентства указано, что для владельца в приоритете аренда, но желающие все еще могут приобрести особняк по сниженной стоимости – за 630 млн рублей.

Риелтор Юлия Юсова называет причиной просевшего спроса репутацию певицы. По ее словам, имя Лободы стало токсичным для российских покупателей, поэтому приобрести недвижимость могут только преданные фанаты или иностранцы, для которых статус владельца не играет роли.

Сам особняк занимает гектар земли. Кроме трехэтажного дома с четырьмя спальнями, на территории есть жилье для охраны, персонала и гостей. Ландшафт впечатляет: три сотни елей, сосен, берез и пруд с японскими карпами. Но, судя по всему, даже карпы не спасают.

Лободу недавно раскритиковали за концерт в Майами. Зрители жаловались на трехчасовое опоздание, качество звука и слишком скромный зал, больше похожий на школьный актовый. Особое внимание привлекли дырки на колготках певицы – их обсуждали едва ли не активнее, чем само выступление.

