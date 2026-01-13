Светлану Лободу могут признать террористкой из-за концерта на Пхукете

Певица привлекла внимание общественников, засветившись на корпорате у богатой россиянки

Cветлана Лобода может быть объявлена террористкой и экстремистской после выступления на Пхукете – там она пела на дне рождения бывшего топа угольной отрасли России Елены Дробиной, сообщает Mash.

11 января украинская певица выступила на корпоративе, поздравив с днем рождения "хозяйку медной горы" Кузбасса Дробину – бывшую главу "Кузбассразрезугля" и "Разреза Южный".

В настоящее время она является учредителем УК "Анжерская-Южная" и ООО "Ресурс". Суммарная выручка за 2024-й, говорится в материале – порядка 22 млрд рублей.

А за пять дней до этого Лобода выступила на Пхукете с отдельным концертом, спев в основном для русскоязычных релокантов.

Выступление Лободы привлекло внимание общественников. Те просят рассмотреть вопрос о внесении украинской певицы в указанный перечень.

Отдельно просят обратить внимание на Дробину, которая выплачивала ей гонорар. Средства, указывается в материале, могли пойти на поддержку ВСУ (певица говорила о ней неоднократно).

По словам Сергея Дворцова, Светлана могла заработать на корпоративе около 15 млн рублей. Однако это вдвое меньше, чем она могла запрашивать за свой выход на сцену в прежнее время.