Светлану Лободу могут признать террористкой из-за концерта на Пхукете

Лободу хотят признать террористкой из-за концерта на Пхукете: подробности
Фото: соцсети
Певица привлекла внимание общественников, засветившись на корпорате у богатой россиянки

Cветлана Лобода может быть объявлена террористкой и экстремистской после выступления на Пхукете – там она пела на дне рождения бывшего топа угольной отрасли России Елены Дробиной, сообщает Mash.

11 января украинская певица выступила на корпоративе, поздравив с днем рождения "хозяйку медной горы" Кузбасса Дробину – бывшую главу "Кузбассразрезугля" и "Разреза Южный".

В настоящее время она является учредителем УК "Анжерская-Южная" и ООО "Ресурс". Суммарная выручка за 2024-й, говорится в материале – порядка 22 млрд рублей. 

А за пять дней до этого Лобода выступила на Пхукете с отдельным концертом, спев в основном для русскоязычных релокантов.

Выступление Лободы привлекло внимание общественников. Те просят рассмотреть вопрос о внесении украинской певицы в указанный перечень.

Отдельно просят обратить внимание на Дробину, которая выплачивала ей гонорар. Средства, указывается в материале, могли пойти на поддержку ВСУ (певица говорила о ней неоднократно).

По словам Сергея Дворцова, Светлана могла заработать на корпоративе около 15 млн рублей. Однако это вдвое меньше, чем она могла запрашивать за свой выход на сцену в прежнее время.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
По теме

Следующая цель: сосед России запаниковал из-за зловещего шага США

Американцы "навели шороху" на международной арене

Нога британского солдата ступит на украинскую землю: названо условие

Лондон настроен решительно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей