Цыганова оценила шоу Лободы для российской бизнесвумен словами "кромешный ужас"

Сплясавшую для таинственной российской бизнесвумен Лободу вывели на чистую воду
Светлана Лобода. Фото: соцсети
Российская певица предположила, для кого пела украинская звезда

Популярная российская исполнительница Виктория Цыганова резко высказалась о выступлении Светланы Лободы для российской бизнесвумен за границей. Она уверена, что знает, для кого конкретно пела украинка. Звезда назвала прошедшее в Таиланде шоу "кромешным ужасом".

Артистка обратила внимание на видеозапись, где одиозная певица поздравляет некую Елену Александровну. Именитая патриотка предположила, что речь может идти о руководительнице одной из крупнейших российских угольных компаний.

Певица отметила, что в конце ролика камера показывает почетную гостью за столиком, внешне напоминающую женщину, которую в Кузбассе называют "хозяйкой медной горы". Если эта информация соответствует действительности, певица считает ситуацию крайне возмутительной.

Лобода давно известна своими резкими антироссийскими заявлениями и публичной позицией, направленной против России. На этом фоне ее выступление для состоятельной россиянки выглядит несколько странно и вызывает вопросы. Цыганова выразила надежду, что озвученные факты будут проверены компетентными органами. 

К слову, ранее стало известно, что гонорар украинки за частное выступление на Пхукете мог составить около 15 миллионов рублей, что намного скромнее сумм, которые певица запрашивала ранее.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
