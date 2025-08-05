Стало известно о бегстве Агаларовых из России в Азербайджан

Стало известно о бегстве Агаларовых из России в Азербайджан
Фото: АГН "Москва"
Теперь у бизнесменов требуют изъять "Крокус"

Эмин и Араз Агаларовы на фоне обострения отношений между Москвой и Баку сбежали из России. С таким заявлением выступил общественник Виталий Бородин, который отметил, что в решении бизнесменов нет ничего удивительного. 

По его словам, после себя семейство оставило огромные кредиты в банках – и это можно счесть веским основанием для изъятия у них из собственности "Крокус Сити Холла". Он напомнил, что за деньги, полученные в России, миллиардеры устроили себе хорошую жизнь в Азербайджане.

"Когда произошел теракт в Крокусе, младший Агаларов в звездной тусовке всем ходил жаловался, что они с папкой все в долгах, что у них все плохо, но в этот момент в Азербайджане за счет российских финансовых потоков шла грандиозная стройка", – написал Бородин.

Общественник полагает, что семейство провернуло простую и хитрую схему, готовясь к побегу из России, – взяли кредиты и попросту уехали за более хорошей жизнью. Он уверяет, что проводы Агаларовых были невероятно пышными.

Также Бородин приложил фотографии Эмина с отцом в компании Дональда Трампа, отметив, что их связь с американской элитой наводит на подозрительные мысли, ведь обычных людей никогда не подпустят к главе США просто так.

Ранее стало известно, что концерт Эмина Агаларова отменили в России.

Источник: Telegram
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