Умерла знаменитая советская исполнительница Галина Ненашева

Умерла знаменитая советская певица
Фото: www.unsplash.com
Звезда дожила до почтенного возраста

На 86-м году жизни этот мир покинула заслуженная артистка РФ, звезда советской сцены Галина Ненашева. О трагедии сообщил известный шоумен Андрей Малахов.

Он отметил, что талантливая исполнительница оставила заметный след в отечественной культурной среде и навсегда останется в памяти слушателей. Также он напомнил, что одно из последних ее появлений на голубых экранах состоялось в прошлом году в его программе.

Будущая звезда появилась на свет в 1941 году под Архангельском. Свою творческую карьеру она начала в хоре Челябинского оперного театра, куда была принята в конце пятидесятых, а затем выступала на сцене разных культурных учреждений.

Широкая известность пришла к ней в семидесятые годы, когда ее композиции стали популярны по всей стране. В начале двухтысячных звезда сотрудничала с оркестром МВД "Россияне", вместе с которым продолжала радовать публику своим творчеством.

Накануне сообщалось о смерти звезды легендарной группы "Земляне".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

"Совсем поехавший": выходка Зеленского в Ереване вызвала бешенство в Киеве

Глава Незалежной продолжает накалять обстановку

"Просто мстит": в ЕС заявили об ответе Трампа на мощную атаку по России

В Вашингтоне недовольны поведением Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей