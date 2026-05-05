Умерла знаменитая советская исполнительница Галина Ненашева

Звезда дожила до почтенного возраста

На 86-м году жизни этот мир покинула заслуженная артистка РФ, звезда советской сцены Галина Ненашева. О трагедии сообщил известный шоумен Андрей Малахов.

Он отметил, что талантливая исполнительница оставила заметный след в отечественной культурной среде и навсегда останется в памяти слушателей. Также он напомнил, что одно из последних ее появлений на голубых экранах состоялось в прошлом году в его программе.

Будущая звезда появилась на свет в 1941 году под Архангельском. Свою творческую карьеру она начала в хоре Челябинского оперного театра, куда была принята в конце пятидесятых, а затем выступала на сцене разных культурных учреждений.

Широкая известность пришла к ней в семидесятые годы, когда ее композиции стали популярны по всей стране. В начале двухтысячных звезда сотрудничала с оркестром МВД "Россияне", вместе с которым продолжала радовать публику своим творчеством.

