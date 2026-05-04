Умерла звезда легендарной группы "Земляне" Жучков

На 68-м году завершился земной путь барнаульского музыканта, бывшего солиста легендарного музыкального коллектива "Земляне" Юрия Жучкова. О его смерти рассказал артист Виталий Гасаев. Сообщается, что трагедия произошла 2 мая.
По предварительным данным, причиной могли стать проблемы с сердцем. Точная информация об обстоятельствах произошедшего пока не уточняется.
Будущая звезда появился на свет в Барнауле, с ранних лет он увлекался музыкой – пел в хоре и учился игре на баяне. Позже Юрий получил образование в сфере культуры, после чего некоторое время работал в Узбекистане, где продолжил развивать свою музыкальную карьеру.
В середине 80-х его заметили представители группы "Земляне", и уже с 1986 года он стал ее солистом. В составе коллектива Жучков выступал до начала 90-х, а после распада группы вернулся в родной город, где создал собственный проект "Восточный экспресс".
