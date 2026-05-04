Клаву Коку и Диму Масленникова сняли в свадебных нарядах

Торжество могло пройти в Париже

Во французской столице произошла любопытная история: прохожие заметили популярную певицу Клаву Коку и известного блогера Диму Масленникова в образах, подозрительно похожих на свадебные. Видео быстро разлетелось по социальным сетям. Многие уверены: влюбленные уже поженились – слишком уж символично выглядели их наряды и кольца на безымянных пальцах.

Девушка прогуливалась по парижским улочкам в коротком белом платье, дополнив образ букетом ландышей, а довольный мужчина выбрал строгий костюм теплого оттенка. Все выглядело так, будто звезды наконец-то обменялись клятвами.

При этом сами они сохраняют интригу и никак не комментируют происходящее. В их соцсетях продолжают появляться кадры из Парижа, но ни одного прямого намека на свадьбу нет. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

История этой связи тянется уже давно: они знакомы около десяти лет и долгое время оставались просто друзьями. И только недавно артистка решила рассекретить свои отношения со звездой интернет-пространства.