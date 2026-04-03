Клава Кока решила рассекретить свой роман с Димой Масленниковым

Трогательное фото с возлюбленным певица сделала обложкой своего альбома

Певица и блогер Клава Кока наконец прекратила интригу вокруг своей личной жизни. Официально представить публике возлюбленного она решила в необычной форме – на обложке нового альбома "Как я люблю тебя" артистка и блогер Дима Масленников запечатлены в поцелуе.

До этого пара упорно отрицала слухи, настаивая на том, что их связывают исключительно дружеские и рабочие отношения. Однако поклонники подозревали неладное, особенно после того, как в День всех влюбленных Клава призналась, что встречает 14 февраля не одна, а с "любимым и родным" человеком. Имя избранника Клава не называла, уточняет женский журнал "Клео.ру".

Сам Масленников в беседе с Павлом Волей не стал раскрывать тайну, но с явной нежностью говорил о своей избраннице, называя ее "идеальной, невероятной и прекрасной". При этом тему возможного романа с певицей он тогда ловко обошел.

Новый этап в жизни Клавы наступил после расставания с бизнесменом Александром Повериным.