Клава Кока показала стройную фигуру в черном бикини

Певицу сравнили с иконой 90-х Памелой Андерсон

Клава Кока опубликовала на своей странице новые снимки – знаменитость похвасталась, что наконец отправилась отдыхать на солнечный курорт. В первый день отпуска она надела свой любимый черный купальник и сделала несколько фото на пляже, продемонстрировав стройную фигуру.

Певица встала возле спасательной будки, выгибаясь грудью вперед. Бикини, украшенное серебристыми вставками, при этом подчеркивало ее округлости, стройный живот и подтянутые ноги.

В комментариях поклонники сделали массу комплиментов Коке. Некоторые сравнили ее с иконой 90-х Памелой Андерсон – на это их натолкнула тема спасателей, светлый цвет волос звезды, а также ее макияж, который напоминал тот, который был у звезды "Спасателей Малибу".