Клава Кока показала стройную фигуру в черном бикини

Клава Кока показала стройную фигуру в черном бикини
Фото: соцсети
Певицу сравнили с иконой 90-х Памелой Андерсон

Клава Кока опубликовала на своей странице новые снимки – знаменитость похвасталась, что наконец отправилась отдыхать на солнечный курорт. В первый день отпуска она надела свой любимый черный купальник и сделала несколько фото на пляже, продемонстрировав стройную фигуру.

Певица встала возле спасательной будки, выгибаясь грудью вперед. Бикини, украшенное серебристыми вставками, при этом подчеркивало ее округлости, стройный живот и подтянутые ноги.

В комментариях поклонники сделали массу комплиментов Коке. Некоторые сравнили ее с иконой 90-х Памелой Андерсон – на это их натолкнула тема спасателей, светлый цвет волос звезды, а также ее макияж, который напоминал тот, который был у звезды "Спасателей Малибу".

Источник: соцсети

Новый ход США против России: что ждет Украину

Вашингтон продолжает попытки подорвать стабильность российской экономики

Наглая ложь Зеленского о Путине и Трампе привела в бешенство журналиста

Киевский верховод пытается приписать себе чужие заслуги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей