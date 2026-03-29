Актер Макаров впервые раскрыл детали свадьбы со стюардессой

Знаменитость влюблен по уши

Алексей Макаров впервые откровенно заговорил о личной жизни и раскрыл подробности своей скромной свадьбы с Полиной Загоскиной. История получилась почти "киношной" – их знакомство произошло прямо в небе, во время полета.

Как рассказал актер, судьбоносная встреча произошла на высоте около десяти тысяч метров, когда он обратил внимание на эффектную бортпроводницу. При этом сама молодая прелестница поначалу не узнала в нем известного артиста и решила, что перед ней обычный пассажир, возможно, связанный с бизнесом.

Отношения влюбленных развивались традиционно и спокойно: свидания, внимание, цветы – все складывалось естественно. Спустя время они поняли, что хотят быть вместе, и решили оформить брак.

Свадебное торжество получилось максимально скромным. Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, поэтому церемония прошла без размаха – пара просто расписалась и отметила событие в узком кругу близких.

При этом артист рассчитывает, что к десятилетию брака они устроят уже настоящее празднование, о котором наверняка будут писать в прессе.