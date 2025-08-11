Телеведущий и эрудит Анатолий Вассерман объявлен в розыск на Украине

Курс рубля
Знаменитый российский ведущий и признанный интеллектуал Анатолий Вассерман оказался в центре новой информационной волны – его имя всплыло на страницах прессы, но на этот раз не в связи с телепроектами или интервью. Внезапно выяснилось, что эрудит находится в розыске.
Украинские власти внесли знаменитого ведущего в соответствующую базу, что подтверждается сведениями украинского МВД, на которые ссылается ТАСС.
Как выяснилось, соответствующее решение киевские верховоды приняли еще весной 2022 года, однако в публичном поле эта информация получила распространение только сейчас. Россиянин также значится в списках украинского ресурса "Миротворец", где размещают сведения о людях, которых считают "угрозой" нацбезопасности.
Подобные шаги украинские власти предпринимают не впервые, там регулярно вносят в различные черные списки российских политиков, журналистов и деятелей культуры. При этом, как отмечают эксперты, для самих фигурантов такие обвинения не несут никаких реальных юридических последствий.
Ресурс "Миротворец" известен публикацией персональных данных и сопровождением их громкими обвинениями. Среди "фигурантов" – известные артисты, общественные деятели и журналисты, которые, по мнению киевских властей, занимают "неприемлемую" позицию.
К слову, ранее стало известно о такой же ситуации с Тиной Канделаки.
