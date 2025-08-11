Телеведущий и эрудит Анатолий Вассерман объявлен в розыск на Украине

Телеведущий и эрудит Анатолий Вассерман объявлен в розыск: что произошло
Анатолий Вассерман. Кадр: YouTube
В прессе активно обсуждают очередной скандал

Знаменитый российский ведущий и признанный интеллектуал Анатолий Вассерман оказался в центре новой информационной волны – его имя всплыло на страницах прессы, но на этот раз не в связи с телепроектами или интервью. Внезапно выяснилось, что эрудит находится в розыске.

Украинские власти внесли знаменитого ведущего в соответствующую базу, что подтверждается сведениями украинского МВД, на которые ссылается ТАСС.

Как выяснилось, соответствующее решение киевские верховоды приняли еще весной 2022 года, однако в публичном поле эта информация получила распространение только сейчас. Россиянин также значится в списках украинского ресурса "Миротворец", где размещают сведения о людях, которых считают "угрозой" нацбезопасности.

Подобные шаги украинские власти предпринимают не впервые, там регулярно вносят в различные черные списки российских политиков, журналистов и деятелей культуры. При этом, как отмечают эксперты, для самих фигурантов такие обвинения не несут никаких реальных юридических последствий.

Ресурс "Миротворец" известен публикацией персональных данных и сопровождением их громкими обвинениями. Среди "фигурантов" – известные артисты, общественные деятели и журналисты, которые, по мнению киевских властей, занимают "неприемлемую" позицию.

К слову, ранее стало известно о такой же ситуации с Тиной Канделаки.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
По теме

"Мрачный фарс": на Западе сделали болезненное признание из-за России

Все больше экспертов понимают, к чему идет дело

Российский президент дважды за сутки унизил Трампа: в Китае восторг

Американского президента назвали "посмешищем"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей