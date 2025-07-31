В адрес звезды выдвинули обвинения

На Украине снова предприняли отчаянный и лишенный всякого смысла антироссийский шаг, объявив в розыск знаменитого российского медиаменеджера. Речь идет о заместителе гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Тине Канделаки. Киевский режим инкриминирует звезде якобы "посягательство на территориальную целостность" Незалежной.

Согласно опубликованным в базе сбушников сведениям, знаменитость была включена в "черный список" еще весной 2022 года. Поводом для недовольства украинских властей стала ее позиция и публичные заявления, в том числе связанные с Крымом. Еще с 2017 года имя звезды фигурирует на ресурсе "Миротворец", где фиксируются неугодные Киеву деятели, включая артистов, журналистов и политиков.

Украинская спецслужба и ранее неоднократно заочно возбуждала дела против российских общественных и культурных фигур. При этом киевские власти продолжают штамповать персональные санкционные списки, в которые попадают граждане России и других стран, выразившие поддержку действиям Москвы. Однако все эти меры не имеют никаких реальных последствий и выглядят исключительно как формальность, призванная лишь продемонстрировать внешнеполитическую активность.

К слову, ранее одно заявление Канделаки вызвало возмущение у россиянок.